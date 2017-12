Fabio De Luigi lascia “Che tempo che fa”

Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, devono fare i conti con l’addio alla trasmissione di Fabio De Luigi che lascia il programma di Rai1. Addio non definitivo, ma che durerà alcuni mesi. Dietro non ci sono liti: De Luigi si allontana a causa di una serie di impegni cinematografici. Di sicuro, però, per la trasmissione che – eccezion fatta per l’ultima settimana – arranca in termini di ascolti, si tratta di un duro colpo. Resta da capire, ora, con chi verrà sostituito De Luigi.

Proprio sugli ascolti hanno basato un simpatico siparietto Fabio Fazio, conduttore della trasmissione Rai, e Alfonso Signorini, direttore di Chi e opinionista del Grande Fratello Vip. “Grazie a Dio è finito”, dice Fazio parlando del reality show, ma la risposta piccata di Signorini non si fa attendere: “Grazie a Dio, per voi e per noi”.

Il quotidiano Libero scrive che per capire cosa è successo nello studio di Che tempo che fa bisogna tornare al 10 dicembre, quando è andata in onda la puntata serale della trasmissione condotta da Fazio su Rai 3 con ospite d’onore proprio Alfonso Signorini:

“Si deve riavvolgere il nastro di un paio di giorni, fino alla puntata di Che tempo che fa di domenica 10 dicembre. Ospite in studio di Fabio Fazio c’era Alfonso Signorini, protagonista del Grande Fratello Vip che ha costantemente massacrato in termini di ascolti la trasmissione Rai. E proprio da quello si parte: “Grazie a Dio è finito il Grande Fratello Vip”, ha esordito Fazio. Pronta, e piccata, la replica di Signorini, che gradisce il giusto: “Grazie a Dio che è finito, per voi e per noi”. Insomma, il direttore di Chi non ha perso l’occasione per rimarcare il successo di Mediaset su Viale Mazzini”.

Blitzquotidiano.it