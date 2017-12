Aggiornamento sulle condizioni di Cecchi Gori. Rita Rusic: “È uscito dal coma farmacologico”

“Sono appena stata da Vittorio, era contento di vederci. È uscito dal coma farmacologico, è ancora in reparto rianimazione, respira aiutato dall’ossigeno, ma il professor Antonelli mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto”. Lo dice all’Adnkronos Rita Rusic, appena arrivata da Miami con il figlio Mario, dopo aver fatto visita all’ex marito, accompagnata dall’ufficio stampa Angelo Perrone.

Vittorio Cecchi Gori, ricoverato da lunedì mattina al policlinico Gemelli in rianimazione per un problema cerebrovascolare, è cosciente, in respiro autonomo e in lieve miglioramento, resta in prognosi riservata e in rianimazione, confermano all’Adnkronos fonti sanitarie.

Adnkronos