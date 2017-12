Vi invito a riscoprire, su Telenorba, la bella fiction “Fratelli Benvenuti” con Massimo Boldi

(Tiziano Rapanà) Da questa settimana va in onda, dal lunedì al venerdì alle 16 e 30, la fiction Fratelli Benvenuti su Telenorba. Si tratta di una vecchia e sfortunata serie tv made in Mediaset, ideata ed interpretata da Massimo Boldi e diretta da Paolo Costella. Vi suggerisco di vedere Fratelli Benvenuti, perchè è una fiction di pregevole qualità, figlia del buon lavoro del cast tecnico ed artistico, che avrebbe meritato – all’epoca della messa in onda – maggiore considerazione e fortuna. E lo stesso Boldi – il dominus incontrastato del tutto – avrebbe meritato un trattamento diverso da quello che la critica furibonda gli riservò in quel periodo. Non mi spiego peraltro le ragioni di quell’accanimento, così come non mi spiego l’insuccesso della serie, per me superiore a tante mediocrità trasmesse in quegli anni. Spero che il tempo rivaluti positivamente Fratelli Benvenuti, una commedia dai buoni sentimenti che possiede al suo interno una forte caratura etica. Nel frattempo mi complimento con Telenorba che ha deciso di riproporla nell’agevole orario pomeridiano, che valorizza l’intento ricreativo della serie.

P. S. Scrivetemi, tizianodecoder2@gmail.com