Wanda Nara si difende: “Pancia e cellulite? Sono orgogliosa del mio corpo”

Intervistata dal settimanale “Gente”, Wanda Nara si è difesa dopo la pubblicazione in Argentina di alcune foto in cui la moglie di Icardi non sembrava proprio in perfetta forma:

“Sono orgogliosa di me e del mio corpo. E poi hanno truccato le foto per potermi danneggiare. Sono abituata a come le riviste deformano la mia vita a loro convenienza. Per questo ho accettato di fare queste foto senza ritocchi, perché non ne ho bisogno. Tutti hanno parlato della mia cellulite, nessuno che abbia parlato della faccia felice di Mauro. Non mi preoccupa affatto la cellulite, ma quelle foto sono ritoccate: io so bene dove ho la cellulite e dove non ce l’ho”.

Wanda ha poi continuato attaccando pesantemente chi vuole screditare lei e il suo fisico: “Mi ha fatto ridere la pancia che mi hanno creato, neanche incinta ero in quelle condizioni. Con le mie possibilità economiche, non arriverei mai a stare così male come in quella foto. Esistono milioni di trattamenti per risolvere quel problema. Non ho complessi sul mio fisico. Alle mie figlie insegno che la bellezza esce fuori in altre cose, gli uomini non guardano la cellulite. Ci sono tanti trucchi e tante creme, ma dentro è difficile cambiare”.

Blitzquotidiano.it