Ultime dagli ascolti tv. “Don Matteo” si è aggiudicato la prima serata di ieri

Ancora vincente Don Matteo 10 che ieri su Rai1 ha raccolto 2 milioni 613 mila spettatori con il 15.8 di share conquistando la prima serata.

Su Rai2 “l’Unità Anticrimine” di N.C.I.S. con “La scelta di Sophie” è stata vista da 1 milione 108 mila telespettatori ( 5.8%). A seguire, la semifinale del Campionato europeo di pallanuoto Spagna-Italia ha appassionato 688 mila telespettatori con il 4 di share.

In prima serata Rai3 mandava in onda il film biografico “The Program” sulla vita del ciclista Lance Armstrong, seguito da 713 mila telespettatori (3.9%).

In evidenza nel preserale di Rai1 “Reazione a catena”, con 3 milioni 686 mila spettatori e uno share del 27, nell’access prime time “Techetechetè” con 3 milioni 659 mila, share 19.6. Nel pomeriggio di Rai3 l’arrivo della tappa del “Tour de France” è stata vista da 1 milione 110 mila spettatori con il 12.2 di share.

Da segnalare nel pomeriggio su Rai Sport la semifinale degli Europei di Calcio Under 19 vinta dall’Italia sulla Francia vista da 231 mila telespettatori (2%).

Le reti Rai si aggiudicano l’intera giornata con 2 milioni 863 mila spettatori (34.9%), e la prima serata con 6 milioni 538 mila spettatori (share 35.1).