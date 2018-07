È stato definito “The King of Verdi” dal New York Times, collabora con i teatri e le orchestre più prestigiosi del mondo ed oggi è annoverato tra i più grandi direttori d’orchestra della scena mondiale. Rai Cultura festeggia il maestro Riccardo Muti in occasione del suo 77° compleanno, con un ciclo di concerti che oltre a celebrare il musicista ne evidenziano l’impegno umanitario. L’omaggio andrà in onda su Rai5 per lo spazio “Sabato classica” a partire da domani, giorno del compleanno del Maestro, e proseguirà fino al 18 agosto. Al centro di ogni appuntamento ci saranno i concerti del progetto “Le vie dell’Amicizia”, “pellegrinaggi” musicali che dal 1997 toccano ogni anno diverse città del mondo, divenute luoghi simbolo della storia recente. A guidare questi viaggi, ambasciatore di cultura, è da sempre Riccardo Muti con orchestre e cori che, nello spirito di fratellanza che anima il progetto e a testimonianza dell’universalità del linguaggio musicale, in ogni occasione accolgono tra le proprie fila musicisti della città meta del viaggio. Primo appuntamento in calendario, sabato 28 luglio alle 7.55 e alle 18.25 su Rai5, è il concerto “Le vie dell’Amicizia 2018”, ripreso lo scorso 3 luglio a Ravenna con la regia televisiva di Rossella De Bonis e in onda in prima visione lunedì 16 luglio in seconda serata su Rai1. Sotto la guida del maestro Muti, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e l’Orchestra e Coro dell’Opera Nazionale d’Ucraina con giovani musicisti della lontana Mariupol’, sono uniti sul palco dalle musiche di Giuseppe Verdi – dallo Stabat Mater fino al Nabucco – e dal “Lincoln Portrait” di Aaron Copland, impreziosito dalla voce narrante dell’attore John Malkovich. L’omaggio a Muti proseguirà sabato 4 agosto con un doppio appuntamento, che vedrà il direttore d’orchestra protagonista anche della prima serata di Rai5: si inizia alle 8.10 e in replica alle 18.25 con il concerto “Le vie dell’amicizia 2017”, tenuto in occasione del ventennale del progetto, in cui artisti italiani e iraniani eseguono un programma interamente dedicato a Verdi. Seguirà alle 20.55 la diretta del concerto che il Maestro terrà a Norcia in memoria delle vittime del terremoto del 2016. A seguire, sabato 11 agosto Rai Cultura proporrà il concerto “Le vie dell’amicizia 2016” tenuto per celebrare i 150 anni delle relazioni tra Italia e Giappone. L’omaggio si chiuderà sabato 18 agosto con “Le vie dell’amicizia 2013”, concerto che il Maestro ha diretto nella cittadina di Mirandola per le zone terremotate dell’Emilia.