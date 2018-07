Malgioglio declina la proposta di Mara Venier: non sarà a “Domenica In”

Un no clamoroso a Mara Venier, alla fine gode Barbara D’Urso. Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio avrebbe declinato le offerte della prossima conduttrice di Domenica In, che sognava di portarlo in Rai. Malgioglio avrebbe deciso di restare a Mediaset, alla corte della D’Urso ma non solo: il paroliere e opinionista trash dovrebbe tornare nel programma di Piero Chiambretti su Rete 4 e starebbe valutando anche un altro progetto.

