Il vestito da sposa di Chiara Ferragni

Modello, dettagli ma soprattutto marchio: la curiosità cresce attorno all’abito

Chiara Ferragni, Fedez e Leone Lucia sono tornati in Italia in tempo per organizzare il prossimo importante evento. Le nozze saranno celebrate il 31 agosto o il 1 settembre in Sicilia, a Noto: luogo esclusivo, famoso fino a questo momento per via del Barocco, ma dopo questo matrimonio… chissà. Il paese è stato scelto a causa delle origini della mamma di Chiara, Marina Di Guardo, ma sembra che la sposa abbia espresso il desiderio di trasformarlo in una location californiana, seguendo il gusto “flower power” tipico del festival di Coachella. E ora che la data si avvicina tutti si chiedono: il vestito?

Milioni di follower e anche molti addetti del mondo della moda si interrogano sull’abito da sposa di Chiara Ferragni. E’ naturale: la influencer per eccellenza, con la propria personalissima scelta, influenzerà appunto i consumatori e anche le future tendenze wedding. Qualche indizio l’aveva dato la stessa blonde salad, parlando di quel giorno “assolato” in cui, circondata da parenti amici e dai suoi animali domestici, avrebbe detto sì al suo fidanzato.

“Lungo fino a terra, ma semplice, con il corpetto ricamato”: è così che Chiara Ferragni sognava qualche tempo fa il proprio abito da sposa. La caratteristica più inusuale, su cui la futura moglie di Fedez si è soffermata è il colore: è molto probabile che non vedremo la Ferragni in abito bianco, poiché lei ha espressamente dichiarato di prediligere i toni pastello, soprattutto il rosa confetto.

E veniamo al brand. A Cannes è stata ribadita la sua simpatia per Alberta Ferretti. Chiara Ferragni ha inoltre fatto, mesi fa, degli shooting con creazioni firmate Pronovias, uno dei capisaldi del mondo wedding.

Poi c’è quella passione per Gianbattista Valli, lo stilista italiano che sfila a Parigi, ambitissimo per le nozze delle vip (si è sposata con un suo abito Alessia Marcuzzi, tanto per fare un nome). La Ferragni si trova nella capitale francese proprio in questi giorni, ufficialmente per lavoro, ma prima di partire ha voluto avvisare postando una foto proprio con uno scenografico abito rosa di Valli. Per ultimo, ci sentiamo di ricordare la sua recente riscoperta delle origini siciliane. Vi viene in mente qualche nome?

