La rivelazione del vincitore dell'”Isola”, Nino Formicola: “Con i soldi vinti, pagherò i debiti”

Un dramma dietro il vincitore dell’Isola dei famosi. La partecipazione di Nino Formicola al reality condotto da Alessia Marcuzzi è stata legata sostanzialmente a gravi problemi economici. “Con i soldi vinti? Ci pagherò i debiti, molto semplicemente. Da quando Andrea (Brambilla, in arte Zuzzurro, storico compagno comico di Gaspare) mi ha lasciato è stata una voragine“, ha spiegato il 64enne Formicola a Tv, Sorrisi e Canzoni. Presentandosi all’Isola, aveva detto di aver scelto di partecipare per dimostrare “di non essere morto” al grande pubblico della tv. Il montepremi di 100mila euro vinto davanti a Bianca Atzei, ora, è puro ossigeno.

Ora c’è chi prospetta un suo grande ritorno professionale: “Non mi illudo che sia facile, non sono né stupido né megalomane. La tv è cambiata e non si può riportarla indietro a 30 anni fa, ai tempi di Drive In o Emilio. Poi io guardo sempre al futuro: ho quasi 65 anni e mi sono messo a scoprire i computer quando nessuno dei miei coetanei ci pensava. Ne ho fusi due, ma ora sono uno smanettone”. Potrebbe attenderlo un futuro da opinionista, come il suo collega Daniele Bossari, vincitore pochi mesi fa del Grande Fratello Vip e diventato collaboratore proprio per l’Isola: “Mi divertirebbe. Ma dovrebbero lasciarmi carta bianca, dovrei dire tutto ciò che penso. Anche perché, se non lo dico, me lo si legge in faccia”.

