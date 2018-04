Ieri è andata in onda un’altra puntata di “The Voice”. Leggete il resoconto di quello che è accaduto

Con il secondo Knock Out, andato in onda ieri sera su Rai2, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno scelto i 16 semifinalisti della nuova edizione di The Voice of Italy 2018, condotta da Costantino della Gherardesca. Il programma, ancora una volta primo nei trend topic italiani, è stato il più commentato su Twitter per la prima serata, e ha registrato l’8,8% di share, in crescita rispetto alla scorsa settimana, con punte del 13% nella fascia di età 8-14 anni.

Sono riusciti a convincere i propri coach: Andrea Butturini (Team Cristina), Raimondo Cataldo (Team Al Bano), Marica Fortugno (Team Francesco), Alessandra Machella (Team Cristina), Beatrice Pezzini (Team J-Ax), Maryam Tancredi (Team Al Bano), che vanno ad aggiungersi ai già selezionati del primo Knock Out Mirco Pio Coniglio (Team Francesco),Elisabetta Eneh (Team Cristina), Riccardo Giacomini (Team J-Ax), Asia Sagripanti (Team Francesco), Tekemaya (Francesco Bovino, Team Al Bano), Andrea Tramacere (Team J-Ax).

I concorrenti che accedono alla semifinale grazie all’opzione dello Steal, che permette a ogni coach di salvare un concorrente eliminato da un altro team, sono invece Laura Ciriaco (Team Cristina), Antonio Marino (Team J-Ax), Mara Sottocornola (che prende il posto di Sabrina Rocco nel Team Al Bano), Deborah Xhako (Team Francesco).