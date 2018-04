Domani torna, su Sky e Tv8, l’appuntamento con la Formula 1

È anche in questo caso soltanto Sky a trasmettere in diretta il Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta prova del mondiale di Formula Uno.

Per quanto riguarda il chiaro, mentre in Rai molti giornalisti giudicano scellerata la scelta di abbandonare l’automobilismo da parte della tv di Stato, è Tv8 la rete dove vedere le gare.

Sabato

Sky. La caccia alla pole position comincia alle 15, «live» su SkySport F1 e SkySport3.

Tv8. Lo studio Formula 1 accende i riflettori su Baku alle 18,15, in palinsesto alle 20 la differita delle qualifiche ufficiali che definiscono la griglia di partenza.

Domenica

Sky. Semaforo verde per il Gran Premio dell’Azerbaijan nel curioso orario delle 14,10, il racconto della gara è affidato come di consueto a Carlo Vanzini affiancato da Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, a cui si aggiungono le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero interviene in cabina di commento. Il «Paddock Live» si apre alle 12,30. Due i canali: SkySport F1 e SkySport1.

Tv8. Si apre alle 20 lo studio Formula 1, che anticipa i temi del Gran Premio, previsto in differita alle 21. Al termine della gara, alle 23, interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare le dinamiche della gara. In studio il conduttore Davide Camicioli conversa con Giancarlo Fisichella, Ivan Capelli e Giancarlo Bruno.

Daniele Cavalla, La Stampa