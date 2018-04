Sempre peggio per Nina Moric. Al “Grande Fratello”, il fidanzato è stato beccato a letto con Patrizia Bonetti

Il feeling tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti nella casa del Gf Nip si sta facendo sempre più forte, ma anche sempre più pericoloso.

Dopo i giorni passati a scherzare, a giocare e a farsi confidenze personali, Luigi Favoloso ha manifestato a Patrizia Bonetti tutto il suo interesse, interesse che ha fatto sbottare sui social Nina Moric. Il concorrente del Gf, infatti, ha sussurrato a Patrizia di sentirla molto vicino a lui e di trovarsi in una situazione confusionaria. Ma non solo. Chiusosi in confessionale, Luigi ha rincarato la dose, spiegando di voler dare una svolta alla sua vita.

E se già queste parole e questi atteggiamenti avevano fatto saltare – giustamente – i nervi alla modella croata, ora arriva il colpo di grazia. Questa mattina, infatti, Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti si sono svegliati nello stesso letto abbracciati. Nei filmati pubblicati dalla produzione del Gf Nip, si vede prorpio come sia il compagno di Nina Moric a cercare insistentemente Patrizia.

Cosa succederà ora?

Anna Rossi, Ilgiornale.it