Ultime dal “Grande Fratello”. Barbara D’Urso contro Baye Dame: “La sua violenza verbale è stata inaccettabile, ci saranno provvedimenti seri”

Dopo il comunicato ufficiale della produzione del Gf Nip, sono arrivate anche le dichiarazioni di Barbara D’Urso La conduttrice del programma, durante Pomeriggio Cinque, ha mandato in onda uno spezzone della furibonda lite tra Baye Dame e Aida Nizar per condannare definitivamente il comportamento del concorrente italo-senegalese. “Ovviamente per quanto mi riguarda la violenza verbale quasi fisica di Baye Dame per me è assolutamente inaccettabile, quindi, ieri ho immediatamente chiesto al Gf, che ovviamente è d’accordo con me, di prendere provvedimenti”, ha esclamato Barbara D’Urso. Poi la conduttrice del Gf Nip ha aggiunto: “Questi provvedimenti vi verranno presto comunicati. Provvedimenti molto, molto seri perché io non ci sto”. Cosa succederà a Baye Dame? Verrà squalificato?

Anna Rossi, Ilgiornale.it