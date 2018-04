Stasera torna “La Corrida” di Carlo Conti. Ovviamente su Rai1

Dopo essersi confermata leader del prime time nelle prime due puntate, stasera torna in diretta in prima serata (ore 21.25) su Rai1 “La Corrida”, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa, Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il programma ha mantenuto le promesse della vigilia: conservare inalterato il format del varietà, ideato 50 anni fa da Corrado e del fratello Riccardo Mantoni per un varietà all’insegna del divertimento, dell’ironia e del sapersi anche prendere in giro ma regalando anche grandi momenti di commozione come nel caso dell’esibizione della vincitrice della seconda puntata, Laura Teofani, addetta alla sicurezza all’aeroporto di Fiumicino che ha trionfato cantando “Regina della notte” dal “Flauto Magico”.

In questo terzo appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, altri 15 dilettanti allo sbaraglio si metteranno in gioco tra balli, canti, imitazioni, acrobazie, magie, poesie… per esibizioni di certo al di fuori del comune preparate da concorrenti che non sono professionisti dello spettacolo, ma che hanno dimostrato di meritarsi l’attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori che anche tramite i canali social de “La Corrida” hanno commentato con favore la spensieratezza e la goliardia delle persone in gara. Per un programma che riesce a portare sul palco quell’Italia genuina e al tempo stesso inventiva grazie a partecipanti che hanno un obiettivo: conquistare gli applausi delle persone in studio che però sono anche pronte a mostrare il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale che si porterà a casa una targa ricordo.