Il dolore di Nina Moric: “Mio figlio non mi parla più”

Carlos, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, sembrerebbe non parlare più con sua madre.

La modella croata ha scritto nella descrizione del suo profilo Instagram “Loving mother of Carlos”, dimostrando di mettere al primo posto suo figlio Carlos e dando grande importanza al suo ruolo di madre. Ma il loro rapporto sembra molto complicato.

La Moric ieri ha postato una foto che mostra un cuscino a forma di cuore con la scritta “ti amo in tante lingue”, con l’evidente grafia di un bambino. “Non dimenticherò mai”, è la didascalia che compare con un cuore. Nina Moric appare una madre con il cuore infranto, e fa sentire a tutti i suoi follower la sua sofferenza.

“Non auguro a nessuno di voi ciò che io sto passando. They brain wash him. My child … MIO FIGLIO”. Una chiara rivelazione del dolore della donna, separata dal figlio, che adesso 15enne vive con la nonna.

La donna, sempre nei commenti di risposta ai suoi sostenitori, aggiunge: “Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso, Si sono lavati le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! Che vergogna! Giudice perché? Da madre ti chiedo perché…”.

Perché Nina Moric ha perso l’affidamento del figlio Carlos

Nina Moric ha perso l’affidamento suo figlio nel 2015, quando la modella tentò il suicidio. E in casa c’era anche Carlos. Stressata dalla nuova relazione di Corona con Belen e dal successivo problema con la giustizia da parte del padre di sua figlia, Nina Moric ebbe un crollo. Una vicenda drammatica che ha avuto delle ovvie tragiche conseguenze per la tutela del minore. Ma di tempo ne è passato e i giudici e i medici hanno fatto le dovute analisi per comprendere se la donna sia in un buono stato di salute, anche mentale.

“La signora Moric ha fatto tutto ciò che le è stato richiesto dal Tribunale e dai servizi sociali per poter riprendere nuovamente i contatti con il figlio, ma nulla è cambiato” ha detto il legale della Moric, che è sempre più disperata per la separazione da Carlos.

Oltretutto, il ragazzo è stato affidato alla nonna Gabriella, madre di Fabrizio, la quale è in pessimi rapporti sia con il figlio che con la Moric. La modella riferisce che le permette di parlare col bambino soltanto in vivavoce, mentre lei è inondata dalle lecite preoccupazioni di madre.

