“Melaverde” è sempre una garanzia di successo. Anche la scorsa domenica, ha conquistato un ottimo risultato

Anche la scorsa domenica è stata una domenica di successo per Melaverde. L’ultima puntata ha realizzato il 14,5 % di share che nel target commerciale è salito al 15,47 %. L’ottimo risultato conferma la fedeltà di un pubblico, che da quasi vent’anni non vuole perdere una puntata di Melaverde: e non vuole rinunciare alle storie, sull’agroalimentare, abilmente narrate da Edoardo Raspelli. Un affetto che dura da vent’anni e che ha portato – e chissà se lo ricordate – il programma a vivere una promozione: da Rete 4 a Canale 5. In settimana, vi proporremo le anticipazioni della nuova ed entusiasmante puntata di Melaverde.