Ricordando Fabrizio Frizzi. Guardate la sigla di “Non lasciamoci più”, la storica fiction che l’ha visto protagonista

Vogliamo proporvi una memorabilia video della Rai, in ricordo del grande Fabrizio Frizzi. Vi proponiamo la sigla iniziale (presente sul canale youtube di Calcio Catania Story) di Non lasciamoci più. Ve la ricordate? È stata l’unica fiction interpretata da Frizzi, insieme a Debora Caprioglio e Paolo Ferrari. Non lasciamoci più è stata scritta è diretta da Vittorio Sindoni. Ed il commento musicale è stato curato dal fratello di Frizzi, Fabio, noto in tutto il mondo per le sue musiche che hanno accompagnato i deliri horror di Lucio Fulci.