Addio, Fabrizio Frizzi. Il dolore di Antonella Clerici: “Qui piangono tutti”

Suona Hai un amico in me, canzone tratta dalla colonna sonora di Toy Story, mentre Antonella Clerici fa il suo ingresso negli studi de La Prova del Cuoco e si commuove, parlando della scomparsa di Fabrizio Frizzi.

Negli studi c’è un silenzio surreale, dato dalle persone che a Fabrizio hanno voluto veramente bene. Qui piangono tutti: dal portiere fino al direttore generale. Ieri con Carlo Conti ho portato un ultimo saluto a Fabrizio e insieme abbiamo pensato a come fosse un uomo che ha sempre dato tanto per gli altri. Non parlo solo delle iniziative pubbliche, come il suo sostegno a Telethon. Parlo di ogni atto di bontà e beneficenza che Fabrizio compiva nella vita quotidiana, privata. A volte esagerava, tanto che lo rimproveravamo. Ci siamo chiesti perché un uomo del genere ci abbia dovuto lasciare così presto. La gente ha capito che tipo di persona fosse ed ora gli sta restituendo tutto l’amore che lui ha saputo donare.

Il cordoglio della Clerici si fonde al ricordo delle ultime settimane di Frizzi, che non ha voluto abbandonare la conduzione de L’Eredita, sfidando la sofferenza e la malattia.

Per lui venire qui e registrare era un motivo di vita, di gioia, e per questo l’abbiamo assecondato anche quando stava meno bene.

“Con gli anni capirai che siamo fratelli ormai perchè il destino ha deciso che c’è un vero amico in me, più di un amico in me, un vero amico in me”: in sottofondo, ancora le parole di Hai un amico in me, tratta quel cartone animato a cui Frizzi aveva prestato la voce in maniera giocosa e sorridente. Come sempre.

