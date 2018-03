A Ballando con le stelle la mitica popstar Anastacia si è lasciata andare in un balletto sexy, dove si è visto di tutto e di più (dopotutto è una trasmissione made in Rai). Ora quel “di tutto” non include la visione delle pudenda, tuttavia da come potete appurare con i vostri occhi, la sensuale Anastacia ha lasciato intravedere delle piccanti geometrie del corpo.