Stasera ci sarà, su Rai 3, il film “Hugo Cabret”

Stasera ci sarà in tv, oltre alla partita di Coppa Italia, un super film diretto dal grande maestro del cinema Martin Scorsese. Si chiama Hugo Cabret e pensate ha vinto 5 premi Oscar.

Il film andrà in onda stasera in prima serata su Rai 3 e vi suggeriamo di vederlo, soprattutto se non siete degli affecionados del calcio.

Vi lasciamo con la sinossi del film, che vi ricordiamo è tratto dal romanzo di Brian Selznick “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret”.

Il film racconta la storia di questo sfortunato ragazzino Hugo Cabaret, un orfano che vive nascosto in una stazione ferroviaria di una suggestiva Parigi degli Anni trenta. Non ha un rimasuglio di famiglia, non ha amici, non ha nulla. Per potersi sostentare, deve rubare. L’unico oggetto che ha a suo disposizione è uno strano marchingeno, un tempo appartenuto al padre. Il marchingegno darà il via ad un mondo fascinosamente favolistico che non vi sveliamo e che vi invitiamo a guardare questa sera.