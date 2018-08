Temptation Island Vip non partirà più a settembre

Sono iniziate venerdì le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip e le sei coppie sono già sbarcte sulla spiaggia della tentazione in Sardegna.

Al timone del programma c’è Simon Ventura, mentre le sei coppie sono: Stefano Bettarini, ex marito di Ventura, con la sua giovanissima fidanzata Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga (figlio del portiere Walter) e Alessandra Sgolastra e Fabio Esposito e Marcella Esposito. Un cast piuttosto ricco, fatto da diversi intrecci.

Perché oltre al “trinagolo” Bettarini-Ventura-Larini, troviamo Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati, come tentatore. Forse, Giordano non la prenderà tanto bene. Ma non finice qui. Ci sarà anche Francesca Cipriani. L’esplosiva showgirl è l’ex fidanzata di Patrick Baldassari e proprio per questo, in passato aveva già avuto qualcosa da dire a Valeria Marini.

E dopo questi retroscena, è d’obbligo dire che il programma, diversamente da qunto annunciato nei giorni scorsi, non partirà agli inizi di settembre, ma agli inizi di ottobre. E questo potrebbe creare qualche problema alla produzione: potrebbero uscire degli spoiler. Ma sicuramente il programma e i protagonisti sapranno bene come tenrre tutto “nascosto”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it