Ultime dagli ascolti tv. Non stupisce l’ennesima vittoria di “SuperQuark

Un altro successo per “Superquark”, ieri su Rai1, seguito da 2 milioni 490 mila spettatori con uno share del 14.9, risultando il programma più visto della prima serata. Su Rai2 la serie “Macgyver” ha registrato 796 mila spettatori e il 4.4 di share, mentre su Rai3 “Speciale Chi l’ha visto?”, condotto da Goffredo De Pascale, ha ottenuto 1 milione 473 mila spettatori, share 8.5.

Da segnalare nel preserale di Rai1 “Reazione a catena” con 3 milioni 896 mila spettatori e uno share di 28.7 e nell’access prime time “Techetechetè” con 3 milioni 489 mila, share 18.7. In seconda serata, sempre sulla rete ammiraglia, risultati in linea per “Superquark musica”, il programma di Piero Angela dedicato agli strumenti musicali, che ha ottenuto 716 mila spettatori e il 10.1 di share.

Nel pomeriggio di Rai3 l’arrivo della tappa del “Tour de France” è stata vista da 1 milione 492 mila spettatori con il 16.2 di share.

Il gruppo Rai vince l’intera giornata con 3 milioni e 8 mila spettatori (share 36.6), la prima serata con 7 milioni 88 mila spettatori (share 38.1) e la seconda serata con 2 milioni 878 mila spettatori (31.1 di share).