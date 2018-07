Sky Uno Loves Animals, canale dedicato

Da domani per due settimane diventa ‘la casa degli animali’

Da Tutto Cuccioli alle gag più divertenti di Crazy Animals, dalle storie di Zoo Junior ai medici di S.O.S. Veterinario, per concludere con Animali da ridere. Per due settimane, Sky Uno torna ad essere la casa degli animali (dal 27 luglio al 12 agosto) il canale 109 si trasforma in Sky Uno Loves Animals. Una programmazione dedicata agli animali per rallegrare le giornate di tutti, dai più grandi ai più piccoli, con tanti programmi per tutta la famiglia. In occasione della giornata internazionale del gatto, inoltre, mercoledì 8 agosto i programmi del palinsesto saranno dedicati ai felini. Anche una selezione cinema che vede protagonisti gli animali. E ancora, il Tg degli animali. I piccoli reporter di Sky Academy, bambini tra i 7 e i 10 anni, hanno collaborato a 4 puntate con il team Produzioni originali Sky. Spazio per i contributi di Enrico Nigiotti, Alessandro Borghese, Benji & Fede, Lorenzo Fragola, Luca Toni, Sofia Goggia, Elio e le storie tese, Mara Maionchi, Enrico Papi, Federica Fontana e altri.

Ansa