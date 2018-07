Aida Nizar attacca (di nuovo) Rita Dalla Chiesa: “Auguro di non trovare mai una persona razzista come lei”

“A Rita Dalla Chiesa auguro di non trovare mai una persona razzista come lei”. Così Aida Nizar è tornata ad attaccare la figlia del generale Dalla Chiesa che nei mesi scorsi l’aveva accusata di oltraggio all’Italia per i suoi bagni nelle fontane storiche di Roma. “Ma chi si crede Anita Ekberg?”, era sbottata l’ex volto di Forum, arrivando a caldeggiare il suo rimpatrio.

Parole che non sono andate giù ad Aida Nizar, al punto che ad inizio mese le ha pure dedicato un video con l’ennesimo tuffo, questa volta nella fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. A distanza di settimane la starlette spagnola lanciata da Barbara D’Urso, è voluta tornare sulla polemica e in una intervista a Nuovo Tv ha detto: “La mia non è stata una mancanza di rispetto. Quanto a Rita, le voglio tutto il bene del mondo e prego perché non trovi mai una persona razzista come lei”.

Poi la Nizar si lancia pure in un ardito paragone: “Anch’io, come Rita, ho perso malamente mio padre, quindi capisco perfettamente la sofferenza che ha provato. Però dovrebbe rispettarmi proprio come faccio io con lei”.

