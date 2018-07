“Il Trono di Spade”, nella prima metà del 2019 lʼottava e ultima stagione

La conferma è arrivata direttamente da Hbo

L’ottava e ultima stagione de “Il Trono di Spade” arriverà sul piccolo schermo nella prima metà del 2019. A confermarlo è stato direttamente il presidente della programmazione Hbo, Casey Bloys, durante un incontro con la stampa di settore, negli Stati Uniti. Al momento non c’è però ancora una data di uscita precisa dell’acclamata e pluripremiata serie tv fantasy.Dopo quasi due anni dall’ultima volta, la serie ispirata a “Le cronache del ghiaccio e del fuoco” di George RR Martin tornerà dunque per l’atto finale. La lunga attesa, dovuta anche alla necessità degli ideatori David Benioff e D.B. Weiss di confezionare un capitolo conclusivo degno di un prodotto così amato, sta per finire.”Il Trono di Spade”, tra l’altro sarà ancora una volta protagonista ai prossimi Emmy Awards, i premi conferiti ogni anno dalla Academy of Television Arts & Sciences ai migliori programmi televisivi statunitensi di prima serata. Con ben 22 nomination, tenterà di arricchire il già nutrito palmarès (al momento ne ha collezionati 38) durante la cerimonia di premiazione, in programma il prossimo 17 settembre al Microsoft Theatre di Los Angeles.

TGCOM24