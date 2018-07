Beyoncé condivide un dolce scatto con i gemelli Rumi e Sir durante la vacanza in Europa

Beyoncé, di solito gelosissima della sua privacy, si concede ai fan e apre il sipario sulla sua vita. La popstar condivide sul social una delle poche immagini che la immortalano con i suoi gemelli Rumi e Sir, 13 mesi. Nello scatto sorride raggiante con i bimbi in braccio, la foto è una delle tante fatte durante il viaggio in famiglia in Europa. Beyoncé e Jay-Z hanno deciso di portare con loro i pargoli per il On the Run Tour II che li vede protagonisti e che ha preso il via lo scorso 6 giugno da Cardiff, nel Regno Unito. “Sono incredibilmente eccitati. E’ stata la scelta migliore”, aveva commentato una fonte anonima vicina alla coppia a People. Ed ecco arrivare da un viaggio in Europa che unisce lavoro e vacanza lo scatto della cantante con i gemelli Rumi e Sir.Beyoncè, 36 anni, si svela un po’ di più. Lo scatto con i gemelli Rumi e Sir durante il viaggio in Europa non è l’unica che pubblica. C’è anche una foto in cui Jay-Z è immortalato sul ponte del loro yacht mente tiene per mano Rumi che indossa una canottiera bianca e una gonnellina gialla a balze.C’è anche una foto con la primogenita Blue Ivy. Beyoncé e la piccola di 6 anni indossano abiti simili e sono tenerissime.

Annamaria Capozzi, gossip.it