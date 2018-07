Barbara d’Urso a Sanremo 2019? Claudio Baglioni la vuole per il Festival: l’indiscrezione bomba

Sappiamo bene quanto Barbara d’Urso sogni la conduzione del Festival di Sanremo. La nostra Carmelita Nazionale non ha mai nascosto di volere salire sul palcoscenico del Teatro Ariston per dare il via ad una kermesse musicale con i fiocchi. Per gli amanti del pop quindi, la speranza è sempre l’ultima a morire e proprio questa mattina, la ghiotta indiscrezione è arrivata tra le pagine del settimanale Oggi, come un fulmine a ciel sereno. Scopriamo i dettagli a seguire. Già lo scorso anno, intervistata da Vanity Fair aveva raccontato: “Il mio Festival prima o poi si farà. Sarà un Sanremo delle larghe intese, ‘Raiset’, il trionfo del nazional-popolare”. Mentre intervistata di recente tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha confessato: “Arriverà il Festival di Sanremo, prima o poi. Ma tra un paio d’anni, prima mi prendo del tempo…”. E forse il momento giusto è arrivato. Ecco perché, a quanto pare Claudio Baglioni starebbe seriamente pensando di poterle dare un ruolo tutto suo nel Festival 2019.Secondo il settimanale Oggi, Barbara d’Urso potrebbe essere vicinissima alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2019 al fianco di Claudio Baglioni. Il direttore artistico del Festival infatti, starebbe seriamente valutando l’idea di averla sul palcoscenico al suo fianco. “Non è un mistero che Barbara d’Urso sogni di condurre il Festival di Sanremo”, si legge sulla rivista. “Si dice che Claudio Baglioni abbia intenzione di contattarla per assegnarle un ruolo” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip del noto giornale. Attualmente la notizia non ha ricevuto alcuna conferma ma nemmeno delle smentite. Come farebbe la nostra Carmelita nella settimana sanremese? Come ben sapete infatti, lei conduce sia Pomeriggio 5 che Domenica Live. E’ possibile che Barbarella possa “trasferirsi” a Sanremo per una settimana, portandosi dietro il lavoro. Del resto, questo anno dopo i consueti impegni, si era aggiunto anche il Grande Fratello 15 e, in favore del ritorno della Dottoressa Giò, la nostra Barby ha perfino rinunciato alle ferie.

Valentina Gambino, ilsussidiario.net