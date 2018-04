Torna il mito di Rudy Valentino, in un film con Claudia Cardinale

E cosa si può dire di Rudy Valentino? Si può dire che fu il primo grande divo del cinema internazionale, l’icona dell’Italia nel mondo. Un orgoglio nostrano lo definiremmo, oggi. Quell’orgoglio, quella mitologia ritorna sul grande schermo in una biografia per immagini diretta da Nico Cirasola. Il film presenta un cast stellare, vi diciamo solo alcuni nomi: Pietro Masotti e Tatiana Luter, Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Lucio Montanaro (e un giorno se riusciremo a trovarla, inseriremo nella nostra rubrica degli spot, la sua pubblicità dei mobili Colazzo) e la partecipazione di Alessandro Haber.

Girato interamente a Castellaneta, il film è prodotto da Bunker Lab in associazione con Mediterranea Film e realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e di Apulia Film Commission, con il patrocinio del Comune di Castellaneta, in associazione con BCC San Marzano di San Giuseppe e in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato al Turismo e Prodotti di Qualità Puglia. Il film è scritto dal regista insieme a Lucia Diroma e Luigi Sardiello.