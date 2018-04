Gianna Nannini dice la sua sull’imminente concertone del primo maggio: “Sarà un festival del rock”

“Sarà un festival del rock”. Gianna Nannini, ospite di punta al Primo Maggio a Roma, ribattezza così il Concertone di piazza San Giovanni a Roma. “Sono molto contenta di esserci (l’ultima volta fu nel 1999, ndr) – aggiunge la rocker, ancora convalescente dalla brutta caduta durante un concerto a Genova che la costringe a usare le stampelle -. E’ un festival che dà spazio al fermento della nuova realtà musicale italiana emergente”. A presentare la lunga maratona che sarà trasmessa da Rai3 a partire dalle 15 e fino a mezzanotte, sono stati chiamati Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, voce de Lo Stato Sociale, che durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione mettono in scena divertenti siparietti. “Io non voglio farti da badante”, mette in chiaro l’attrice. “Ma io sono un bambino, puoi farmi da tata”. Entrambi, su proposta di Ambra, rinunceranno al loro compenso a favore di una sorta di “borsa di studio”. “Un piccolo gesto per far partire un progetto legato al mondo del lavoro”.

ANSA