Stasera Terence Hill sarà la special guest star di “Stracult”, in onda alle 23 e 35 su Rai2

L’icona del cinema italiano, Terence Hill sarà ospite della prossima puntata di “Stracult Live Show”, il magazine di Rai2 condotto da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti, in onda stasera alle 23.35.

In studio anche Veronica Bitto, protagonista del film “Il mio nome è Thomas” di cui Terence Hill è regista e interprete. Ospiti “stracult” della puntata saranno Ottaviano Dell’Acqua, stuntman, e Paola Manfrin, ex valletta di Mike Bongiorno.