News sul gossip di Cellino. Loredana contro Romina: “Mettiti una mano sulla coscienza”

Prosegue la guerra a distanza tra Romina Power e Loredana Lecciso.

Al Bano avrebbe messo nel mirino la compagna accusandola di aver causato il suo infarto come aveva riportato il settimanale Di Più. Ma di fatto quelle stesse dichiarazioni erano poi state “corrette” dallo stesso Al Bano come ha sottolineato la Lecciso: “Sono contenta che abbia rettificato, sarebbe stata un’accusa infamante ed ingiusta nei confronti della madre dei suoi figli”.

Caso chiuso? Non proprio. Infatti la stessa Lecciso ai microfoni di Domenica Live ha rilanciato con un’accusa pesante per Romina: “Lo ha lasciato con gli psicofarmaci”, ha affermato la compagna del cantante di Cellino San Marco. Poi l’affondo: “Quando lui parla di infarto, si pensa che tutto ciò non abbia influito sulla salute di Al Bano? Ecco, cara Romina, mettiti una mano sulla coscienza pure tu, mettiamocela tutti”. Insomma tra le due è ancora scontro aperto e di fatto in mezzo resta il cantante che non sta certo attraversando un momento facile. Eppure in questa tempesta che si è abbattuta sulla sua famiglia con le voci del gossip ormai quotidiane, Al Bano ha trovato la sua serenità proprio con i suoi figli. E una foto postata da Romina su Instagram ha sottolineato questa unità ritrovata:”Come è bello ritrovarsi tutti insieme”, ha scritto Romina postando una foto con Al Bano e i suoi figli. Il cantante ritroverà la serenità proprio nella sua famiglia?

Franco Grilli, Ilgiornale.it