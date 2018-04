Il dolore di Rita Dalla Chiesa: “Non posso più nominare Fabrizio, mi stanno massacrando”

La ex moglie del conduttore scomparso si è sfogata commentando un post di Francesca Fialdini

Rita Dalla Chiesa si sfoga e lo fa commentando un post della conduttrice Rai Francesca Fialdini. Francesca ha infatti ricordato su Instagram Fabrizio Frizzi con un pensiero di affetto e Rita ha scritto: “Pensa che io non posso nemmeno nominarlo… I social (soprattutto quelli di un famigerato fan club!!!) mi stanno massacrando… Fatelo voi amici anche per me”. Già nei giorni scorsi, infatti, la ex moglie del conduttore scomparso era stata attaccata perché, secondo alcuni, avrebbe voluto sostituirsi a Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi. E la stessa Rita aveva risposto a questi attacchi che, evidentemente, non si sono placati. “Non ho parole – ha risposto Francesca Fialdini – tu però Rita sei una donna libera e lo sei sempre stata. E molto rispettosa. Tu e Fabrizio avete saputo costruire un rapporto duraturo, sincero, profondo e bello anche dopo. Cosa rarissima. Continua a vivertelo così, come ti senti, come avete scelto insieme”.

Ilfattoquotidiano.it