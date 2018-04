Comcast, il più grande operatore televisivo via cavo degli Stati Uniti, ha formalizzato la sua offerta da 22 miliardi di sterline per Sky, lanciando il guanto di sfida alla Fox per la conquista dell’emittente televisiva.

Comcast offre 12,5 sterline per ogni azione Sky in una accordo interamente in contanti. L’offerta ha un premio del 16% rispetto all’offerta di 10,75 sterline per azione di Fox per Sky.

ANSA