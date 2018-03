Domani potrete fare visita a Fabrizio Frizzi, nella camera ardente allestita in viale Mazzini

Ci è giunta una notizia su Fabrizio Frizzi. La Rai ha deciso che la camera ardente verrà ubicata nella storica sede di Roma, in viale Mazzini. Potrete fare visita al conduttore domani, dalle ore 10. Pertanto sono sospese le conferenze stampa dedicate al sequel di Questo nostro amore e dell’evento Cartoons on the bay. Concludiamo con un piccolo moto di gioia, che attenua il dolore per la scomparsa di Frizzi. Insomma, ci ha fatto piacere che la Rai abbia scelto di omaggiare il conduttore nella maniera più adeguata.

P. S. Vi ricordiamo anche che i funerali del presentatore si terranno mercoledì alle 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.