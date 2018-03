Anche Gianni Mazza ricorda Fabrizio Frizzi

Per tanti anni sono stati insieme, da Domenica In a Scommettiamo che: il ricordo di Gianni Mazza, il mitico “maestro Mazza”, arrivato stamattina al Sant’Andrea, è straziante. «Sono addoloratissimo, Fabrizio Frizzi era una persona meravigliosa, seria sul lavoro, ma anche divertente, entusiasta, fino agli ultimi giorni. Speravo stesse risolvendo il suo problema, quando mi hanno dato la notizia stamattina non ci volevo credere», ha detto. Fra i volti noti all’ospedale anche Gloria Guida: «Era una persona fantastica, come se non facesse parte dello spettacolo tanto era per bene. La sua scomparsa è un dolore grande».

