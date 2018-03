La Rai ha dedicato a Fabrizio Frizzi una programmazione speciale

Oggi, per il triste giorno della scomparsa di Frizzi, la Rai ha stravolto la sua programmazione. Del palinsesto mattutino, vi abbiamo già parlato. Adesso vi segnaliamo le novità del pomeriggio e della sera.

Partiamo da Rai1. In questo preciso istante, va in onda il film La mia vita è uno zoo, poi arriverà una puntata della Vita in diretta dedicata a Frizzi. Non ci saranno L’eredità e I soliti ignoti. Al loro posto andrà in onda, uno speciale Techetechetè dal titolo Ciao Fabrizio, l’amico della porta accanto. In seconda serata, arriverà Porta a Porta, in onda alle 22.50, dedicherà a Fabrizio Frizzi una puntata speciale con tanti filmati dei suoi programmi e ricordi di amici e colleghi. A seguire, sarà proposto uno speciale Sottovoce “Ricordo Fabrizio Frizzi”.

Proseguiamo con Rai2. Rinviato Detto fatto, sostituito da due episodi di Crociere di nozze. Stasera non ci sarà Quelli che dopo il tg. E infine, In seconda serata, andrà in onda una puntata in diretta di Night Tabloid: all’interno del programma un ricordo del conduttore scomparso.

Rai3 proporrà alle 15.15 la replica della puntata del programma Ieri e oggi con Frizzi e Antonella Clerici. Alle 20 ci sarà una puntata di Blob interamente dedicata al conduttore.