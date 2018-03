Addio, Fabrizio Frizzi. Pippo Baudo: “Non mi ha mai deluso”

Oggi è un giorno triste per Il Decoder. Come avete potuto appurare, il nostro sito è pieno di messaggi commossi su Fabrizio Frizzi (e tra questi vi invitiamo a non perdere il ricordo di Marco Luci, storico autore tv nonché amico del conduttore). Ora vogliamo proporvi un altro lampo di commozione. È di Pippo Baudo, che a Rtl 102.5, ha ricordato Frizzi: “Con Fabrizio si scacciava la tristezza, gli piaceva stare insieme agli altri, sempre allegramente quasi come se presagisse che un giorno avrebbe dovuto soffrire tanto”. Eppoi ha aggiunto: “Mi auguro che nel Paradiso degli artisti ci sia un posto speciale per lui e che gli angeli lo abbraccino per tutto il bene che ha fatto… Non mi ha mai deluso. Aveva questa sua capacità: di essere assolutamente lo stesso, sempre, in ogni occasione”.