Lunedì prossimo, per la giornata dell’autismo, Paramount Channel trasmettera un film sul tema con Gianluca Nicoletti

Vi segnaliamo una proba iniziativa di Paramount Channel. Lunedì prossimo sarà il giorno della consapevolezza sull’autismo. E quel giorno, ore 12.10, trasmetterà un film sul tema. Si chiama Tommy e gli altri, ed è un film nato da un progetto di Gianluca Nicoletti (nella foto), che si è proposto di affrontare il tema dell’autismo in Italia con uno sguardo realistico. Il docu-film, scritto dallo stesso Nicoletti, è stato diretto nel 2016 da Massimiliano Sbrolla e interpretato da Nicoletti con il figlio Tommaso, protagonista del film.

Scopriamo insieme la sinossi del film. Tommy, figlio autistico del giornalista Gianluca, vede il mondo in modo diverso, con la propria soggettività legata alla sua condizione. Per capire cosa accade ai bambini autistici quando diventeranno grandi, padre e figlio intraprendono insieme un viaggio che li condurrà in giro per l’Italia per conoscere adulti che condividono le loro stesse problematiche. Le famiglie incontrate racconteranno la loro giornata e le proprie difficoltà nel cercare di garantire una vita dignitosa ai loro figli, divenuti ormai adulti. Dai racconti emergeranno spesso la solitudine, l’abbandono da parte delle istituzioni e la preoccupazione maggiore: “Cosa accadrà ai nostri figli quando noi non ci saremo più?”. Alla rassegnazione si contrapporrà però la voglia di lottare per garantire dignità alle loro vite e un’inclusione sociale che al momento purtroppo appare solo utopia.