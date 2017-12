Questo pomeriggio ci sarà, su Sky Uno, “Uno in Musica” con James Arthur

Lo abbiamo visto recentemente in occasione della finale di X Factor duettare con i finalisti, ora, l’artista è pronto a emozionarci sempre su Sky Uno, lunedì 25 dicembre alle 15.50 per Uno in Musica . Non perdere l’appuntamento con il giovane e talentuosissimo cantante di Middlesbrough, vincitore di XF UK nel 2012.

James Arthur, cantautore inglese, vincitore di X Factor UK nel 2012, è volato in Italia solo poche settimane fa, in occasione della finale di XF11, dove ha duettato con i talentuosi concorrenti. Adesso torna a stupire gli spettatori, lunedì 25 dicembre alle ore 15.50 per Uno in Musica. Non perdere l’appuntamento con il giovane artista di Middlesbrough che racconterà se stesso, nell’attesa, scopri cosa ci ha raccontato invece prima di salire sul palco di Assago. È appena uscito il suo nuovo singolo, Naked. Come si sta proponendo al pubblico, dopo aver vinto X Factor?Domanda impegnativa. Da quando ho vinto XF ho vissuto una fase tumultuosa, fatta di alti e bassi, non riuscivo a gestire l’improvvisa notorietà e forse la gente non si aspettava che tornassi dopo le fasi iniziali della mia carriera. Io faccio musica vera e Naked lo dimostra. Voglio arrivare alle persone tramite una musica in cui la gente possa identificarsi. Naked, infatti, parla di essere vulnerabili e mettersi in gioco di fronte agli altri. Quanto è utile, un programma come X Factor, alla carriera e alle sorti della musica inglese? È sicuramente un grande trampolino di lancio, così è stato per me che non avevo denaro o un management alle spalle. Tuttavia, ad andare avanti, per quel che riguarda il Regno Unito almeno, sono soltanto gli artisti con un’identità forte, che hanno consapevolezza di sé. Questi alti e bassi hanno avuto effetto sulla sua musica? Certo, ho vissuto momenti di grande difficoltà, di depressione e comportamenti autodistruttivi e ovviamente questo ha influenzato la mia musica, ma l’ha anche resa unica. Il nuovo disco parla proprio di queste esperienze negative, tuttavia il messaggio che non manca mai è “C’è una luce in fondo al tunnel”, c’è speranza e le avversità si possono affrontare e superare.

Cosa può dirci del prossimo disco?

Il nuovo album unirà generi diversi, non mi piace chiudermi in schemi o generi definiti, mi piace attingere da fonti diverse come rock, gospel, hip hop. Sarà ricco di novità, sto scrivendo molto, ma ancora non posso darvi una data. Sicuramente ci sarà un album l’anno prossimo.

Tornando a XF Italia, ha ascoltato le cover delle sue canzoni dei Maneskin e di Andrea Radice?

Dovendo duettare con i Maneskin, ho ascoltato la loro esibizione e l’ho trovata incredibile. In XF UK i gruppi non suonano dal vivo, mentre loro lo fanno e lo trovo eccezionale. Sono sicuro che faranno carriera.

Cosa dobbiamo aspettarci dall’evento di questa sera?

Una serata energica, positiva e…mi vedrete e sentirete suonare uno strumento. Lei ha vinto X Factor Uk. Quale consiglio ha per i finalisti italiani? Il mio consiglio è essere sé stessi e godersi questa esperienza unica. Una volta finita si torna alla realtà che è fatta di duro lavoro, ma XF pone le basi per il futuro ed è importante viverla al meglio. Ha un favorito, tra i concorrenti? Duetterò con tutti i finalisti, quindi non posso proprio scegliere!

TG24