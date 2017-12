Suggerimento natalizio. Vi invitiamo a fare il pieno di allegria con la serie, di Netflix, “Dirk Gently: Agenzia di investigazione olistica”

Una perla per nerd e, se tutto va bene, una delle serie tv su cui scommettere nei prossimi mesi. Il progettone del figlio del celebre John Landis, Max (Chronicle), riadatta per la televisione il lavoro omonimo dell’amato Douglas Adams (Guida galattica per autostoppisti) e c’è anche Elijah Wood. Dargli una possibilità è d’uopo. In attesa che Netflix si decida a farci partecipi della seconda stagione, il periodo natalizio può essere un buon momento per buttarsi di testa nell’assurdo intreccio di situazioni che fa da sfondo alle avventure di Dirk Gently, un assurdo investigatore nato dalla penna di Douglas Adams, compianto scrittore che ci ha regalato una delle opere più importanti dell’umorismo e della cultura geek: La Guida Galattica per Autostoppisti. Visionario, ridicolo, esoterico e divertente, Dirk Gently vi trascinerà in un mondo in cui niente ha senso finché improvvisamente ce l’ha. Sappiamo che suona assurdo, ma è così.

