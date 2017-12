Lainie Kazan, interprete di “Il mio grosso grasso matrimonio greco”, è stata arrestata per furto

La diva 77enne, che interpretava la madre di Toula, fermata per aver cercato di portare via cibo per un valore di circa 150 euro. Alla polizia ha detto: «Non avevo i soldi per pagare»

Era Maria Portokalos, la madre di Toula in «Il mio grosso grasso matrimonio greco». Lainie Kazan dai banchetti al cinema alla prigione, il giorno di Natale: l’attrice 77enne è stata arrestata a San Fernando Valley, in California, per aver cercato di rubare del cibo da una drogheria.

Il furto L’attrice 77enne ha infilato del cibo per un valore totale di circa 150 euro in alcuni sacchetti e poi ha cercato di scappare in auto. Sono stati gli impiegati del negozio a chiamare la polizia: la diva è stata fermata e agli agenti ha raccontato di aver rubato perché «non aveva soldi con sé». È stata portata in manette alla stazione di polizia, per poi essere rilasciata.