Non so mai che cosa regalare a mio padre per Natale, così gli ho dato 100 dollari dicendogli: «Comprati qualcosa per addolcirti la vita». Lui è uscito e ha comprato un regalo per mia madre.

(Rita Rudner)

Miei cari,ecco il mio augurio:

cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

(Enzo Bianchi)