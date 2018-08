Ultime su “X Factor”. Morgan si è proposto come sostituto di Asia Argento

Oltre il danno, la beffa. Dopo l’accusa di aver abusato del 17enne Jimmy Bennett, Asia Argento ha perso il ruolo di giudice di X Factor.

Una batosta incredibile. L’ultima di un periodo difficile per l’attrice, iniziato con il suicidio del compagno, lo chef Anthony Bourdain. Ma c’è di più. Secondo quanto riporta Dagospia, molto bene informato quando si parla di avvicendamenti televisivi, per prendere il posto dell’attrice l’ex marito Morgan si sarebbe già proposto a Sky. Non si sa ancora qual è stata la risposta dell’emittente televisivo, ma un eventuale sì non dovrebbe sorprendere. Il cantante è già stato giudice nella quinta e nella sesta edizione di questa trasmissione, nelm 2011 e nel 2012. E poi, ancora come giudice, ad Amici di Maria De Filippi, nel 2016. Un curriculum di tutto rispetto, quindi.

Il rapporto tra Asia e Morgan

Quello tra l’Argento e Morgan è stato definito “un amore difficile”. I due sono stati insieme dal 2000 al 2007 e hanno avuto una figlia, Anna Lou. Dopo la separazione il loro rapporto è diventato sempre più difficile, tanto che l’attrice fece pignorare la casa del cantante non appena ritardò a pagare il mantenitemento della figlia. A questo fatto, Morgan rispose con un lungo post su Facebook: “Ho pagato sempre, e i bonifici per gli alimenti sempre in automatico, come prima operazione. Per anni, pagato somme esorbitanti, intere rette annuali per scuole private di lusso, che costano più della Bocconi, ma non c’è problema, per la bambina questo e altro, figuriamoci. Per una bambina fantastica, che non ha colpa, semmai la fortuna di essere figlia di un musicista realizzato e di una attrice con un albero genealogico talmente grande che non ci sta neanche nei parchi delle sue ville in Toscana o nei giardini pensili delle sue terrazze romane. Ma il problema non è mica Asia. Sono certo che lei non c’entra nulla con questa faccenda, figuriamoci! Ma secondo voi, che interesse avrebbe nei confronti della mia umile dimora monzese, lei che vive tra Parigi e Los Angeles in case meravigliose, e che lavora con i più grandi registi del mondo? Mica ha bisogno di me per farsi mantenere! Quei tremila euro con cui certe famiglie avrebbero tirato su dodici figli, per lei sono una bazzecola, ci paghi giusto un giorno d’albergo a New York, viaggio escluso. Ma scherziamo? No?!”.

Luisa De Montis, Ilgiornale.it