Interessante novità su “Temptation Island Vip”. Simona Ventura lo condurrà e l’ex Stefano Bettarini vi parteciperà

C’è un programma che ormai spadroneggia in tv, nel presente e nel futuro. Parliamo di «Temptation Island» che va in onda il lunedì sera su Canale 5 con ascolti record (quasi 4 milioni). E parliamo anche dello spin-off di questo reality che si chiama «Temptation Island Vip» (proprio come il «Grande fratello») che andrà in onda per la prima volta su Canale 5 da settembre. A condurlo sarà Simona Ventura, ormai in pieno idillio con Maria De Filippi.

«Temptation» è infatti prodotto dalla Fascino della De Filippi che ultimamente ha puntato molto su Simona Ventura. Prima chiamandola a condurre le due edizioni di «Selfie – Le cose cambiano» e poi a partecipare all’ultimo serale di «Amici »come membro della commissione esterna. E ora la lancia alla guida del reality che — c’è da scommetterci — sarà molto seguito. Anche perchè tra i concorrenti di «Temptation Island Vip» ci sarà Stefano Bettarini con la nuova fidanzata. Spieghiamo il meccanismo (che è lo stesso del reality per non vip)

Il programma segue cinque coppie non sposate e senza figli che vogliono mettere alla prova la solidità dei loro rapporti passando quattro settimane in un villaggio, separati dai rispettivi partner, in compagnia di tentatori (per lei) e tentatrici (per lui). Durante la permanenza le coppie possono vedere come si comportano le loro dolci metà attraverso dei video proposti dalla conduttrice al momento del falò, che capita alla fine di ogni settimana. Al termine dell’esperienza le cinque coppie devono rispondere alla domanda che ha reso celebre il programma: «Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivata?»

Dunque l’ex marito di Simona, Stefano Bettarini parteciperà insieme alla sua fidanzata Nicoletta Larini. E l’amore della nuova coppia sarà per l’appunto messo alla prova da varie tentazioni. Toccherà proprio a Simona sedersi davanti al falò (momento clou del programma) con l’ex marito Stefano Bettarini: insieme i due vedranno i filmati che riguardano Nicoletta e insieme verificheranno la tenuta della coppia… Altro che feuilleton. E accadrà pure che Simona siederà con Nicoletta , sempre davanti al falò, per vedere come si sta comportando Stefano… Avrà certamente dei consigli da dare alla nuova fiamma di Bettarini.

La nuova coppia comunque per ora fila d’amore e d’accordo . Stefano Bettarini e Nicoletta Larini stanno insieme dal 2017. I due, che hanno 22 anni di differenza, convivono nella casa di lui a Viareggio. Bettarini, ex calciatore, da qualche anno volto televisivo, classe ’72 di Forlì, non è nuovo ai reality: è stato inviato de La Talpa (2005) e de L’isola dei famosi (2017), nonché concorrente di Ballando con le stelle (2009), Jump! (2013) e Grande Fratello Vip (2016). Nicoletta Larini è una stilista di Lido di Camaiore (Toscana) classe ’94. E’ figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini. Ha studiato fashion design alla Nottingham Trent University. Per Stefano ha lasciato il suo ragazzo con il quale era fidanzata da 4 anni.