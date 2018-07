Ascolti tv, è ancora successo per “The good doctor”

Ancora un grandissimo risultato di ascolti ieri, martedì 24 luglio, per “The good doctor” che si è confermato il più visto nell’intera giornata. I tre episodi della serie tv che racconta la storia del dottor Shaun Murphy, chirurgo affetto da autismo, hanno ottenuto una media di 4 milioni e 315mila spettatori pari ad uno share del 23.5 %.

Su Rai2 il programma “Furore 20 years ”, proposto in replica, ha totalizzato 814 mila spettatori e il 4.4% di share mentre su Rai3 il film “Rocky 2”, ha registrato 892mila spettatori con il 4.6% di share.

Per lo sport continua la grande attenzione del pubblico, nel pomeriggio di Rai3, per il Tour de France che ieri è stato seguito da 1 milione 320 mila spettatori con il 14.3 di share.

Da segnalare anche gli ottimi ascolti di Reazione a Catena che ieri è salito a quota 3 milioni 347 mila ascoltatori con il 27.5% share. Sempre molto bene anche “Techetechetè”, che nell’access prime time di Rai1 ha ottenuto 3 milioni 874mila spettatori con il 20.3% di share.

Le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7 milioni e 959mila spettatori e il 41% di share, la seconda con 3 milioni e 561 mila (share 34.9%) e l’intera giornata, con 3 milioni 218 mila spettatori di media, pari al 38.3% di share.