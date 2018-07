Fabio Rovazzi: “Non so se con Fedez torneremo amici”

Fabio Rovazzi ormai non è più solo un personaggio famoso della rete, in questi tre anni è diventato molto di più. Ora sogna di portare avanti altri progetti, magari cinematografici senza dimenticare la musica. In questo periodo però si parla molto del suo litigio con Fedez, suo scopritore e a questo punto ex amico.

Rovazzi ne ha parlato con il settimanale ORA diretto da Lorella Ridenti e in edicola da giovedì 26 luglio. “Ho sempre seguito personalmente i miei progetti, dalla A alla Z. Quindi non cambia nulla. Sulla questione personale voglio essere sincero: non amo parlare dei c…. miei” afferma il cantante.

Poi aggiunge in maniera forse un po’ troppo diplomatica: “Detto questo, sarò eternamente grato a Fedez per ciò che ha fatto per me, soprattutto per la grossa spinta iniziale. Ma le amicizie nascono, crescono, corrono, a volte inciampano. Purtroppo a noi è successo: le nostre idee sono differenti e le mie velleità sono altre rispetto alle sue”. Torneranno mai amici? Chiaro il pensiero di Rovazzi: “Se riusciremo a recuperare il rapporto si vedrà, magari col tempo”.

