Stasera, torna su Rai2, “MacGyver” con i nuovi episodi

Tornano stasera, in prima visione assoluta, su Rai2 alle 21.25 due nuovi episodi di “MacGyver”: la serie televisiva statunitense di azione e avventura interpretata da Lucas Till come protagonista, riedizione dell’omonima serie di culto andata in onda dal 1985 al 1992. Nel primo episodio, “Trappola per orsi”, durante una serata a casa di Mac si presenta Fletcher, il killer maestro di scuola assoldato da Murdoc, che ha qualcosa da offrire alla squadra: Murdoc in persona. Propone un baratto, che Matty e la Fenice accettano. Dopo aver recuperato Murdoc, Mac e Jack subiscono un agguato da un uomo sconosciuto che fa esplodere il loro aereo. Nel secondo, “Luna di miele”, la squadra quasi al completo, e sotto copertura, si sposta in un resort in Francia, per tendere una trappola a Omar, il figlio di un ricercato serbo. Il giovane si trova lì in luna di miele con la sua esuberante moglie e Mac e gli altri dovranno riuscire ad avvicinarlo e scoprire dove si nasconde suo padre, l’imprendibile criminale di guerra, Boris Mitrovic. Intanto Jack cerca di aprire la cassaforte che si trova in casa Matty.