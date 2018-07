Demi Lovato è ricoverata, per una sospetta overdose

La cantante e attrice statunitense Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale per sospetta overdose di eroina. La 25enne – riferisce il sito ‘Tmz’ – ieri è stata trasportata in ambulanza dalla sua abitazione sulle colline di Hollywood in un ospedale della zona di Los Angeles poco prima di mezzogiorno. Tuttavia al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

La star ha combattuto per anni contro la dipendenza da sostanze stupefacenti e sei anni fa aveva trascorso un periodo in una clinica per disintossicarsi. Il mese scorso ha pubblicato la canzone intitolata “Sober” dove parla proprio dei suoi problemi di alcolismo. Demi ha esordito da bambina nel programma tv ‘Barney & Friends‘ ma è salita alla ribalta grazie al ruolo ottenuto nella pellicola ‘Camp Rock‘ prodotta dalla Disney cui è seguita, nel 2008, la pubblicazione del suo primo album ‘Don’t Forget‘.

Adnkronos