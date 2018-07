Dal riposo alla gravidanza: tutte le regole imposte dalla Regina a Meghan Markle

Il fatto che Meghan Markle sia sottoposta a delle ferree regole è da tempo risaputo.

Le norme di comportamento per la duchessa, così come le imposizioni dell’etichetta, stanno emergendo dopo il Royal Wedding sulle pagine dei tabloid britannici. L’Express ha raccontato di recente come sia obbligatorio, quando si trascorre la serata in compagnia della Regina Elisabetta II, non coricarsi mai prima della sovrana. Queste serate possono rivelarsi anche lunghe e noiose, tanto che nella storia della Corona c’è stata una sola persona che ha infranto questa regola: Lady Diana. La madre del Principe Harry era infatti solita scusarsi e andare a letto, nonostante Elisabetta fosse ancora ben sveglia per terminare i suoi incontri serali.

Altre norme che sono emerse, sempre sull’Express, riguardano invece un’eventuale gravidanza. Gli occhi di tutto il mondo sono fissi su Meghan e Harry: in tanti pensano che ci sarà a breve un nuovo pronipote per la Regina. Ma l’ex attrice dovrà rinunciare ad alcune tradizioni tipiche per le altre donne.

Ad esempio, è bandita l’usanza del baby shower: una festa prima della nascita del bambino è considerata infatti volgare. Non solo: Meghan non potrà indossare indumenti e scarpe comode in pubblico, quando e se sarà in dolce attesa. Il dress code da rispettare è molto simile a quello che Kate Middleton ha sfoggiato durante le sue tre gravidanze: tacchi alti, gonna e abiti mai larghi. Lo stile non si può abbandonare neppure al nono mese di gestazione.

Prima di ufficializzare la sua relazione con Harry, Meghan è stata vista spesso indossare dei leggings, cosa che non potrà fare mai più – a meno che non stia facendo yoga nella propria residenza, da sola. Kate Middleton indossa i jeans solo in occasioni molto informali, come quando è a passeggio con i cani. A quanto pare, Elisabetta II ha indossato i pantaloni una sola volta nella sua vita: durante un viaggio in Canada nel 1970.

Ilgiornale.it