“Battili Live”, la musica dellʼestate infiamma Italia 1

Dal 2 agosto in prima serata con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

L’estate di Italia 1 si scatena con la musica di “Battiti Live” da giovedì 2 agosto in prima serata. Al timone del programma ritroviamo Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Sono tanti i protagonisti del panorama italiano che si alterneranno sul palco: da Emma a Loredana Bertè, da Luca Craboni a J-Ax e Cristiano Malgioglio. Cinque puntate per cinque tappe: Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari.La rassegna itinerante si svolge nelle piazze più belle di Puglia e Basilicata. Nata 16 anni fa da una iniziativa di Radio Norba, la kermesse è diventata negli anni un appuntamento estivo imperdibile con la musica. Palmieri, che di Radio Norba è direttore artistico, è presente sin dalle prime edizioni, per la Gregoraci invece è la seconda volta. Ai due presentatori si aggiungono il deejay Gabry Ponte e la webstar Mariasole Pollio. Sul palco troveremo anche Mario Biondi, Benji e Fede, Ghali, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Noemi, Giusy Ferreri, Ermal Meta, Fabrizio Moro e tanti altri.

TGCOM24